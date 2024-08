Chiusa l’inchiesta sull’urbanistica Anche Colombo esce dal carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Procura di Monza chiudeper le presunte tangentia Usmate Velate e fa alleggerire tutte le misure cautelari per gli indagati, compreso l’ex responsabile dell’ufficio tecnico Antonioche, dopo quasi quattro mesi, ha ottenuto la scarcerazione in cambio degli arresti domiciliari. A settembre inoltrato, dopo la fine delle vacanze estive per l’attività giudiziaria ordinaria e scaduto il termine in cui le difese possono chiedere di presentare memorie o di farsi interrogare dopo la notifica della conclusione delle indagini preliminari, potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per i nove che il 29 aprile scorso erano stati arrestati.