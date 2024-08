‘Amiata Piano Festival’ saluta Gran finale con Dionisus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ultimode fine settimana di musica per l’AmiataFestival a Cinigiano. Da domani a domenica quattro serate in una mini programmazione intitolata ‘’ e pensata tra repertori diversi, inediti e trasversali nel tempo, nei generi e nello spazio, per ricapitolare la lunga storia di questa manifestazione, curata da Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, che si prepara a celebrare i vent’anni di attività. Domani si parte con iforti di Maurizio Baglini e Jin Ju con il sax di Federico Mondelci per il concerto "Sax fors" in un intenso viaggio novecentesco tra Occidente e Oriente. Venerdì la riscoperta dellade artista ottocentesca Louise Farrenc ad opera di Silvia Chiesa, che si esibirà nel doppio ruolo di musicista e voce recitante, accompagnata da Mihaela Costea al violino e da Linda Di Carlo alforte.