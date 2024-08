Star film e cinema italiano tutto pronto per la Mostra di Venezia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024)(ITALPRESS) – Tornano le! Sarà di nuovo unacol red carpet affollato e invitante: il karma dell’81Internazionale d’Artetografica che prende il via domani è indubbiamente questo, per la gioia di fotografi, telecamere e selfie dipendenti Dopo la penuria di divi dello scorso anno, dettata dallo sciopero che agitava ilamericano, per i prossimi dodici giorni l’attesa di grandi nomi al Lido è altissima e la lista degli arrivi è lunga e importante.E’per la grande apertura di domani sera: l’opening night è ovviamente guidata dallo spiritello porcello che torna dopo trentasei anni a perturbare il mondo.