Piscinola | tentano il cavallo di ritorno dopo la rapina Individuati e tratti in arresto dalla Polizia di Stato

(Di martedì 27 agosto 2024) Due giovani arrestati pere tentata estorsione a Scampia, due fratelli denunciati per ricettazione gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, erano intervenuti in via Janfolla all’angolo via Miano per la segnalazione di due giovani vittime di. I poliziotti, giunti sul posto, avevano appreso che due fratelli, mentre si trovavano a bordo di uno scooter, erano stati avvicinati da un gruppo di coetanei, anch’essi a bordo di scooter, che,averli aggrediti fisicamente anche con l’uso di un manganello telescopico, si erano appropriati del telefono cellulare di uno dei due e del motociclo.