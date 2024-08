Master Crimes torna stasera su Rai 1 con l' ultima puntata | le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024)su Rai 1 in prima serata si chiude la prima stagione della serie francese, che vede la criminologa Louise Arbus alle prese con casi irrisolti: ecco ledell'. Con la fine imminente dell'estate il pubblico di Rai 1 si prepara a salutare anche alcune delle serie che l'hanno accompagnato in queste settimane, come la franceseinfatti, in prima serata, sarà trasmessa l'della prima stagione. Niente paura, però: è stata già confezionata una seconda stagione che potrebbe arrivare nei nostri palinsesti tra un anno.: la trama della terzaCome sempre formata da un doppio episodio, lain onda in questo martedì 27 agosto comincia con Il marchio del disonore. In un bosco vicino al lago di Saint-Germain-en-Laye vengono ritrovate due