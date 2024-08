LIVE Darderi-Baez 4-6 7-6 0-6 3-2 US Open 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 4 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 A zero. 40-0 Prima vincente. 30-0 Lungo il rovescio di Luciano. 15-0 Prima vincente. 3-1 Ace (8°)! 40-15 Si difende sulla riga di rovescio l’azzurro! 30-15 Super cross di rovescio di! 15-15 Con il dritto Beaz. 15-0 Non risponde di rovescio l’argentino. 2-1 Torna a picchiare duro con il dritto, gli ha fatto bene l’interruzione!! 40-A In campo il lob al volo di! 40-40 Vola via il dritto di. Si riparte. Gocce di pioggia. Ci si ferma. 30-40 Errore di dritto diche si infuria. 30-30 Attacco in controtempo argentino, passa in due tempi! 30-15 Con la prima. 15-15 Palla corta appena a rete dell’argentino. 15-0 Prima slice a segno. 1-1 Ace (7°)! 40-30 Doppio fallo (8). 40-15 Largo il dritto dal centro di. 30-15 Prima vincente! 15-15 Stecca di dritto Luciano.