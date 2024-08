Hockey prato l’Italia manca la qualificazione agli Europei 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Siamaschile che quella femminile disunon sono riuscite a staccare il pass per gli: gli uomini a Dublino, in Irlanda, si sono classificati quinti, con lache è andata alla Polonia, mentre le donne a Douai, in Francia, sono giunte terze, con il passaggio del turno per le transalpine padrone di casa. Nel comparto maschileesce di scena nei quarti di finale contro la Polonia, che poi si qualificherà: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari i polacchi la spuntanoshootout per 4-3. Nel tabellone di consolazionebatte dapprima Malta per 12-0 in semifinale e poi la Turchia per 5-1 nella finale per il quinto posto.