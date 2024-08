Devastante attacco delle Forze Russe in Ucraina | è il secondo giorno consecutivo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) L’amministrazione Biden ha deciso di “attaccare” il territorio della Federazione Russa attraverso gli ucraini e i paramilitari. Ma a pagare le conseguenze ora sono gli ucraini. La reazione di Putin era inevitabile. La Federazione Russa ha scatenato un inferno di fuoco sui cieli ucraini. Per ilè stato messo in atto uncombinato sul territorio dell’. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzioneregioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i raid hanno provocato almeno un morto e due feriti.