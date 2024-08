Torna Back to the City Concert Giovani musicisti al fianco dei maestri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Biblioteca degli Alberi di Milano chiama a raccoltaai primi anni di studio di violino, viola e violoncello per partecipare a una masterclass con la violinista Veronika Eberle che, domenica 15 settembre, li vedrà suonare insieme sulle note di Mozart nel grande giardino botanico di Portanuova. Per partecipare isono invitati a studiare circa 30 battute del Rondò delo n.5 di Mozart trascritte per loro, scaricandole dal sito di Bam, e a prenotare il proprio posto compilando il form di iscrizione. L’esperienza formativa precederà ilo serale di musica classicato the, ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale Bam, gratuito e aperto a tutti, che ogni anno Fondazione Riccardo Catella offre alla città .