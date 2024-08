Sorride la Cremonese Stroppa si gode la prima vittoria | Un successo che libera la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Uncol fiatone, quando forse in pochi ci credevano, e proprio per questo ancor più bello. Tre punti soffertissimi quelli dellacontro la matricola Carrarese ma fondamentali per rimettersi in corsa dopo il ko a Cosenza al debutto. "Ci voleva questa- spiega con l’aria di chi sembra essersi tolto un peso il tecnico Giovanni-.un po’ la. Dobbiamo essere più sereni. Sicuramente il risultato dellagara ha condizionato, una situazione che poteva essere più pesante. Mi auguro che con questasi sia rotto il ghiaccio. Abbiamo avuto tante opportunità davanti, sbagliando sull’ultima giocata, però il risultato è meritato e sono contento anche per i ragazzi".