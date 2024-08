Ottaviano Del Turco era innocente il Partito democratico no

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) La figura diDel, morto sabato scorso, avrebbe meritato ricordi meno imbarazzati e condizionati dalle accuse per la presunta “Sanitopoli” abruzzese, che nel 2008 ne decretarono la fine politica e da una vicenda giudiziaria che alla fine, dopo appello e Cassazione, rottamò la «montagna di prove schiaccianti» che la Procura di Pescara annunciò di avere in mano già al momento del suo arresto, ma ne preservò, per quanto farlocca, almeno una, perché il lavoro degli inquirenti e il responso dei giudici di primo grado non venisse completamente smentito.