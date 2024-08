FOTO Albero cade al centro della strada tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti di un vento tiepido e minaccioso che si è alzato sulla città che si èuna vera e propriaa via Tagliamento. Improvvisamente unè caduto giù piazzandosi proprio alcarreggiata, nei pressi dell’ex supermercato Carrefur, oggi RossoTono e dell’edificio ex Eca che oggi ospita la Misericordia. Solo fortunatamente in quel momento il caso ha voluto che nessuna auto che ogni giorno percorre la trafficatissima via Tagliamento si trovasse in carreggiata al momentocaduta. Lo stesso vale per i pedoni, altrimenti si sarebbe potuta verificare una vera e propria. L’si è adagiato su alcune macchine in sosta e sul posto la Polizia Municipale che ha transennato l’area e i Vigili del fuoco per rimuovere il pericolo.