Ed Westwick di Gossip Girl si è sposato in Italia con Amy Jackson tutto sul matrimonio dell’estate

(Di lunedì 26 agosto 2024) Chuck Bass, il bel tenebroso di, ha trovato la sua Blair Waldorf: dopo la suggestiva proposta diin Svizzera, sul Peak Walk di Glacier, un ponte sospeso a più di tremila metri presso Gstaad, Edha scelto l’per unirsi incon la collega Amy. A confermare la notizia sono stati i novelli sposi, tramite un carosello di foto postate su Instagram, che li vedono posare in un jet privato diretto verso la Campania. La coppia si è spostata dal Lago di Como ad Amalfi, luogo in cui si è tenuto il pre-party a tema pasta e pizza, organizzato per accogliere gli invitati.