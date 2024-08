Bonifici ecco le nuove regole | cosa cambia e a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024)per ibancari all’interno dell’Unione Europea. E come ogni novità, è bene stare al passo e conoscere i dettagli, visto che lenorme coinvolgono tutte le banche e dunque tutti i clienti. Essendo iuno dei metodi di pagamento più diffusi e pratici, soprattutto dopo la diffusione delle app per l’home banking che permettono di inviarli e riceverli comodamente dal proprio smartphone, è importante sapere come eseguirli in modo corretto. Le modifiche che sono state apportate sono pensate per rendere queste transazioni ancora più utili e funzionali. Il principio di base è aumentare velocità e sicurezza, come richiesto dal Parlamento europeo. Le novità avranno quindi effetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e non solo. A variare saranno le tempistiche. Per l’Italia la scadenza è ormai vicina.