Bayesian il comandante nei guai | cosa rischia ora

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si attende il recupero del veliero affondato davanti alla costa di Porticello, in Sicilia, il veliero che si è inabissato all’alba di lunedì 19, dopo essere stato travolto da una tromba d’aria. Si parla però, di una possibile catena di errori umani che potrebbero essere alla base della tragedia. “Tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di errori. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all’ancora. E poi perché l’equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo? Era tutto prevedibile”, ha dichiarato l’Ad di Italian Sea Group Giovanni Costantino, la società che ha rilevato Perini Navi, azienda costruttrice del. A ciò si aggiunge anche l’affondamento in verticale, elemento che si deduce anche dai luoghi nei quali sono stati recuperati i 6 corpi.