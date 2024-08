Michelsen andava squalificato contro Sonego? Cosa ha fatto l’americano e la ‘grazia’ del giudice di sedia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Ha rischiato Alexnel corso della Finale dell’ATP250 di Winston-SalemLorenzo. Il tennista americano, nettamente sconfitto dall’azzurro con il punteggio di 6-0 6-3, si è reso protagonista di un episodio che può far discutere. Perso il gioco citato e subito il secondo break (0-4), il giovane tennista statunitense si èprendere dalla frustrazione, volendo scagliare la pallina il più in alto possibile per sfogarsi. Per sua sfortuna, la traiettoria è stata decisamente orizzontale e ha terminato la sua corsa tra il pubblico, con una spettatrice colpita. Momenti di grande tensione in campo con ladidella partita, Aurelie Tourte (nota al grande pubblico per l’errore nel corso della semifinale di Montecarlo di quest’anno tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas), che è andata a sincerarsi delle condizioni della persona colpita.