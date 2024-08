Max Sirena promuove Luna Rossa | New Zealand era alla portata | la barca è performante lottiamo al top

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha concluso al secondo posto le regate preliminari della America’s Cup, andate in scena nel fine settimana a Barcellona. Il sodalizio italiano si è imposto in quattro prove del round robin e ha poi perso il match race finale contro Team New, rivelatosi estremamente avvincente e appassionante. Team Prada Pirelli è stato penalizzato per una virata troppo vicina agli avversari in pre-partenza, ma ha poi saputo rimontare e ha inscenato un meraviglioso duello nel terzo lato di bolina. James Spithill e compagni hanno operato un doppio sorpasso ai danni dei Kiwi, ma in entrambe le occasioni si sono avvicinati troppo allo scafo dei detentori della Vecchia Brocca e sono stati penalizzati, dicendo addio ai sogni di gloria dopo aver seriamente impensierito il Defender.