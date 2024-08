Kvaratskhelia show | MVP contro il Bologna e dedica al figlio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Kvara trascina il Napoli con gol e assist nella vittoria 3-0 sul. Premiato MVP especiale per il. Khvichasi è preso la scena nella vittoria del Napoli sulper 3-0. Il georgiano ha firmato una prestazione sontuosa, impreziosita da un gol e un assist, che gli è valsa il premio di MVP della partita assegnato dalla Lega Serie A. Il momento clou della serata di Kvara è arrivato nel secondo tempo. Partendo da poco dopo il centrocampo, ha dribblato mezza difesa bolognese prima di segnare con un tiro leggermente deviato. L’esultanza è stata speciale: il classico gesto del “ciucciotto” per celebrare la nascita del suo primogenito, Damiane.aveva saltato gli allenamenti dopo la partitail Verona per volare in Georgia, dove la moglie Nitsa Tavadze ha dato alla luce il bambino a Tbilisi.