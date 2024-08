Il Mantova vuole fare festa al Martelli contro il Cosenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)– È arrivata (finalmente) l’ora dell’esordio al “” (fischio d’inizio alle 20.30) per il, che, dopo la trasferta iniziale in casa della Reggiana terminata 2-2, questa sera dovrà ospitare unrilanciato in modo importante dal successo nel match inaugurale con la quotata Cremonese. “Abbiamo grande voglia di giocare questa partita – è la presentazione del tecnico virgiliano Davide Possanzini – Siamo fiduciosi e contenti e vogliamo far fruttare al massimo un momento che ci siamo guadagnati sul campo. Il Comune e la società hanno fatto un lavoro importante per rendere la nostra “casa” diversa e più bella. Speriamo che anche il pubblico ci sia una mano”.