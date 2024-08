Golf Bradley si riprende la vetta del BMW Championship dopo il terzo giro Scott insegue in lotta anche Aberg e Noren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Unricco di colpi di scena, giocato su un campo che ha mostrato i suoi denti e reso difficilissima la vita a quasi tutti i giocatori. A diciotto buche dalla fine del BMW2024 siladella classifica Keegan, che approfitta di una giornata estremamente negativa per Adame passa al comando con un colpo di vantaggio sull’australiano. Classifica molto sgranata con quattro giocatori rimasti in corsa per il titolo, a meno di clamorose rimonte nell’ultimoda dietro. Il capitano del Team USA della Ryder Cup 2025 ha concluso con un putt per il birdie imbucato da più di due metri, l’ottavo birdie di unche gli ha permesso di chiudere il sabato con un punteggio di 70 colpi (-2), per arrivare ad un totale di -12, su un Castle Pines davvero esigente.