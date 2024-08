Floyd Mayweather surclassa John Gotti III nel suo ritorno sul ring | Money domina e lascia la rissa alle spalle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha fatto il propriosulper affrontareIII in un incontro di esibizione, rivincita in quello andato in scena nel giugno 2023 e concluso con una grandedopo la squalifica del nipote del boss, morto in prigione ormai due decenni fa. Il pluri di Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (leggeri, superleggeri, welter, superwelter, superpiuma), ritiratosi ufficialmente nel 2017 ma ormai solito esprimersi in alcune esibizioni, si è imposto in maniera nitida a Città del Messico, anche se non erano previsti cartellini ufficiali e un dichiarato verdetto finale. La sua personalità si è vista fin dall’inizio, quando è entrato in scena avvolto in una bandiera messicana apportante la scritta TBE (The Best Ever, il migliore di sempre).