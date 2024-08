Fiorentina-Venezia parla Palladino | Visti miglioramenti chiediamo un po' di pazienza Tifosi? Vanno ringraziati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 - Lanon va oltre lo 0-0 contro ilal Franchi nella seconda giornata del campionato di Serie A. Al termine della gara fischi e cori di contestazione per società e calciatori da parte del Franchi, anche se durante la partita igigliati hanno sostenuto a gran voce la. Terzo pareggio consecutivo in gare ufficiali per Raffaele, che giovedì si giocherà già molto nella gara di ritorno in Ungheria contro la Puskas Akademia per il ritorno del playoff di Conference League. Queste le parole del tecnico gigliato in sala stampa dopo la gara. “Le difficoltà ci sono sempre ma oggi voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto una crescita sotto l’aspetto della fase di non possesso. Abbiamo rischiato zero e ho visto uno step di crescita. Nella ripresa ugualmente, tranne qualche palla laterale.