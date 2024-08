La Green Economy e i Green Jobs | una nuova frontiera per lo sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli ultimi anni, laha guadagnato sempre più attenzione come risposta alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Questo modello economico si basa sull’idea di sviluppare un’economia che non solo riduca l’impatto ambientale, ma che promuova anche la sostenibilità e la giustizia sociale. Una componente fondamentale di questa transizione verso la sostenibilità è rappresentata dai cosiddetti, lavori verdi che includono una vasta gamma di professioni e competenze, come gli ingegneri ambientali, tecnici delle energie rinnovabili, esperti in bioarchitettura, come Cortesi Architetture, e molti altri. Questi professionisti sono impegnati nel creare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita.