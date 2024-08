In via dei Pini cantiere in ritardo ma la Tari rincarata è chiesta subito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Oltre al danno la beffa per quelli del Super bonus 110% di via dei. Una lettera dell’amministratore condominiale dei palazzi 6 e 7 di via(600 famiglie) invita coloro che hanno aderito alla chiusura dei terrazzi a recarsi in Comune per l’adeguamento della. Tributo arrivato in questi giorni nelle cassette postali di tutti i pievesi già con i rincari, a volte anche di 50 euro. Bisognerà rifare i conti, ovviamente al rialzo. Peccato che i terrazzi sono ancora inagibili sempre a causa dei ritardi dei lavori del 110%. Non solo queste famiglie si trovano in unaperto da tre anni con palazzi sventrati e in condizioni igienico sanie da brividi. Non solo hanno perso il bonus 110% e ora usufruiscono del bonus al 70% (anche se la società Fenice che ha in appalto i lavori garantisce che nulla peserà sulle tasche degli inquilini).