I cambi quasi obbligati Domani c’è già il Venezia Spazio a chi è più in forma Kean gioca Colpani forse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) L’undici varato in avvio di partita da Raffaele Palladino contro la Puskas Akademia non ha dato i frutti sperati e anche per questo, in vista del match dicon il, il tecnico è intenzionato aare di nuovo. Tornando sui suoi passi e dando in particolare fiducia a quei "titolari" che, sulla carta, fin qui hanno convinto maggiormente: si ripartirà, per intendersi, da buona parte del nucleo deitori visti dal 1’ a Parma o entrati a gara in corso nella ripresa di giovedì. Non si tratterà certo di scelte definitive: il mercato che deve essere completato e, soprattutto, lapsicofisica che in tanti elementi è ben lungi dall’essere stata trovata stabilirà a lungo andare le gerarchie definitive eppure, per adesso, le rotazioni proseguiranno.