Formula1 Norris in pole in Olanda Dietro le Ferrari

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago. (askanews) – Il britannico Lando(McLaren), con il tempo di 1’09?673 ha conquistato laposition nel Gp di. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen (+0.356). Seconda fila per Oscar Piastri (McLaren +0.499) e George Russell (Mercedes +0.571). Terza fila per Sergio Perez (Red Bull +0.743) e Charles Leclerc (+0.909). Completano la top ten Alonso, Albon, Stroll e Gasly. Male Hamilton e Sainz fuori in Q2 che partiranno dalla 12esima ed 11esima posizione. Landoha centrato unaposition incredibile se si prendono in esame i distacchi. Verstappen ha pagato 356 millesimi, Piastri addirittura mezzo secondo. L'articoloininleproviene da Ildenaro.it.