Basket | Estra Pistoia tifoso gettò bottiglietta in campo | il club risarcito devolve cifra in beneficenza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024)risarcita dalincauto, reo di aver gettato inunala somma in beneficienza. La vicenda risale allo scorso aprile quando, durante la partita casalinga di LegaA contro l’Happy Casa Brindisi, valevole come ventottesima giornata del campionato 2023/24, dagli spalti volò inunapiena d’acqua. Quel gesto comportò la momentanea sospensione della gara per alcuni minuti e, successivamente, il Giudice Sportivo inflisse alla società una multa abbastanza salata. Allo stesso modo, però, in quegli attimi successivi ai fatti, fu possibile identificare mediatamente ilche si era reso protagonista del gesto.