Atletica talenti di Libertas ed Edera ai campionati in Perù Tre forlivesi ai mondiali under 20 | Il frutto di lavoro e dedizione

(Di sabato 24 agosto 2024) Prosegue la straordinaria annata dellaForlì. La Fidal ha infatti diramato la lista dei convocati per i20, che si terranno in, a Lima, dal 27 al 31 agosto. LaForlì, piazzamenti e risultati alla mano, aveva due atleti provvisti del minimo di partecipazione: Fabrizio Caporusso nei 100 metri piani col tempo di 10’’48 e Luca Marsicovetere nei 400 metri (47’’53). Entrambi sono stati inseriti nella lista ufficiale dei partecipanti alle staffette: la 4x100 per Caporusso e la 4x400 maschile e mista per Marsicovetere. Per la società forlivese si tratta di un ulteriore fiore all’occhiello che andrà ad impreziosire il palmares già colmo di successi, che mai come quest’anno ha raggiunto punte di così alto valore tecnico.