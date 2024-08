Incendi il Ministro dell’Interno si appella alla scarsa manutenzione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci sono “scenari di rischiocrescenti, anche a causa di un territorio sempre meno manutenuto”. Lo ha detto il, Matteo Piantedosi, a margine delle manifestazioni promosse dai Vigili del Fuoco della Campania e dall’associazione “Donatori Nati” a Pietrastornina, in provincia di Avellino in riferimento anche al rogo che l’altro giorno ha interessato a Roma il quartiere di Cinecittà.che negli ultimi mesi hanno messo in ginocchio anche l’intera Campania, con uno degli esempi più emblematici delle fiamme dolose a Montevergine “Da più parti – ha detto il– si chiedono più risorse per contrastare gliestivi: non sono queste a mancare, insieme all’impegno dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Ladel territorio è il vero anello mancante”.