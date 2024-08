I vostri manager strapagati e i licenziamenti continuano | Urso bacchetta Stellantis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) «Il governo ha fatto la sua parte, l'azienda no». Dal meeting di Rimini il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, piazza la stoccata a, sollecitando segnali concreti. E a fine giornata arriva la secca replica del gruppo guidato da Carlos Tavares. «È essenziale che tutti gli attori della catena del valore compreso il governo - contribuiscano a creare le giuste condizioni per la competitività, la dinamica del mercato e anche per la tranquillità, indispensabili per realizzare la transizione epocale che la mobilità sta vivendo».