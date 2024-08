Governo Lollobrigida | complotto? Resistenze apparati verso cambiamento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Rimini, 23 ago. (askanews) – Ilè al centro di un? “L’obiettivo del nostroè quello di rispondere alle tante esigenze che in campagna elettorale ci sono state sottoposte dai cittadini ai quali intendiamo rispondere costantemente. Per il resto non abbiamo necessità di fare polemica; quello che emerge spesso è che rispetto a un’Italia che ha grandi potenzialità, negli anni queste potenzialità non siano stati utilizzate a pieno perché c’era chi sul lavoro degli italiani viveva senza tener conto dell’impegno che i nostri cittadini mettevano in campo in modo non sempre conforme a quelli che sono i dettami della nostra costituzione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine del Meeting di Rimini.