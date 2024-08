FOTO Benevento notizie positive dalla seduta a porte aperte | Pinato e Capellini ok

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il grande caldo, non è mancato l’affetto dei tifosi alalla primadella stagione all’Antistadio Imbriani. E’ risaltata subito all’occhio la presenza nel gruppo di(era reduce da due giorni di differenziato), una notizia estremamente positiva per mister Auteri che ha gli uomini a dir poco contati in mezzo al campo in vista dell’esordio in campionato di lunedì sera contro la Cavese. Si è allenato senza problemi ancheche ha smaltito la labirintite che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Potenza in Coppa Italia. Nella varie partitelle disputate, poi, è apparso in discreta condizione Acampora e sembra molto probabile il suo impiego contro i Metelliani accanto a Prisco e allo stesso