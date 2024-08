Bartolomeo Di Monaco | Si pubblicano centinaia di libri ma pochi i librai che sanno consigliare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024)Diè un autore lucchese, da molti anni attivo nel panorama della città. Per questo ha deciso di intervenire con questo contributo nel dibattito sulla crisi delle librerie, fornendo il suo punto di vista. "Ahimè, per le piccole librerie non sono ottimista - scrive Di- e ne vedo il tramonto a vantaggio dei colossi come Feltrinelli – che ha aperto recentemente a Lucca e può considerarsi una delle cause della chiusura di Ubik e di Lucca– e Mondadori; questi sono i tempi, succederà come ai piccoli negozi che sono scomparsi e stanno ancora scomparendo a causa dei supermercati. Questi colossi sono in grado di offrire prezzi più convenienti, perciò siamo di fronte ad una spietata legge di mercato. Anche la diffusione in Italia di Amazon ha contribuito con la sua vendita online die con consegna spesso il giorno dopo.