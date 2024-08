Anticipazioni Endless Love Puntate Turche | Emir Rimane Paralizzato!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

viene ferito da Kemal e, al risveglio in ospedale, scopre di essere rimasto. L'imprenditore è sotto shock!prosegue e, nel corso delledella soap opera, i telespettatori assisteranno a dei grandi momenti di disperazione da parte di. Dopo aver ricevuto un colpo di pistola da parte di Kemal, infatti, l'uomo farà molta fatica a riprendersi e dovrà accettare una nuova realtà. Ma ecco che cosa sta per succedere.ferito da Kemal, Nihan lascia Istanbul! Nel corso delledi, lo scontro trae Kemal arriva al suo culmine. Dopo aver scoperto, infatti, che sua sorella Zeynep è incinta proprio del suo peggior nemico, Kemal si reca dacon lo scopo di affrontarlo una volta per tutte.