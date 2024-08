Maxi incendio a Roma gravissimi i tre operatori della Protezione civile e il vigile del fuoco ustionati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono gravi le condizioni dei quattrorimastinel tentativo di spegnere ildivampato ieri pomeriggio – 21 agosto – al ‘pratone’ di Torre Spaccata, vicino a Cinecittà, a. Uno è undel, mentre gli altri tre sonoed erano stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di. “Abbiamo quattro pazienti in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il più grave è ildeldi 51 anni, l’unico per ora non intubato, ma presenta le ustioni più gravi per estensione e profondità. Interessano il 54 % del corpo”, spiega Giuseppe Spaltro (nella foto), direttore del Centro Grandedel Sant’Eugenio.