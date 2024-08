Mar Rosso petroliera greca colpita da tre proiettili al largo dello Yemen Salvati i 29 marinai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Trehanno colpito ieri unaaldelle coste, nel Mar. L'equipaggio è stato tratto in salvo oggi da un cacciatorpediniere francese, che ha anche distrutto anche un'imbarcazione che trasportava droni nell'area. Il mezzo francese, che appartiene alla missione Aspides dell'Unione Europea, ha portato i 29(in gran parte filippini, ma anche russi) a Gibuti. La Sounion, battente bandiera, si trovava aldella città portuale di Hodeida, controllata dai ribelli Houthi quando è stata. A bordo è scoppiato un incendio che, secondo l'agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto), ha fatto perdere alla nave "la sua forza di propulsione", mandandola alla deriva. La Sounion è ora all'ancora nel Mar, ma non è ancora chiaro se il fuoco sia stato spento o meno.