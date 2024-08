La Serie A al buio in Francia | non c’è l’accordo sui diritti tv tra la Lega e BeIN Sports So Foot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) InlaA è al(così come la Ligue 1 in Italia). Non c’ètra la, canale che ha sempre trasmesso la massimaitaliana. Ora ci pensa Dazn, ma intanto la situazione è questa. I francesi si sono persi la prima giornata di campionato e probabilmente non potranno guardare neanche la seconda. Ne parla So: “Lo scorso fine settimana, gli appassionati di calcio hanno dovuto ricorrere a sotterfugi per assistere alla sconfitta del Napoli contro il Verona (0-3), al primo gol di Alváro Morata nel Milan contro il Torino (2-2), alla vittoria dell’Atalanta sul Lecce (4-0) e al debutto di Thiago Motta sulla panchina della Juve (3-0). La prima giornata diA non è stata trasmessa ine la situazione potrebbe essere la stessa anche alla seconda giornata.