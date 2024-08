La Promessa anticipazioni spagnole | dipendenti in rivolta Cruz furiosa

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ci saranno momenti di forte tensione nelle prossime puntate La. Leche arrivano dalla Spagna rivelano infatti che iorganizzeranno uno sciopero, e mentre Maria e Manuel lasceranno la tenuta per recarsi a Cordoba a parlare con un sindacalista,saràper l’iniziativa della servitù.La: Manuel e Maria vanno a Cordoba Maria cercherà di far valere i propri diritti e quelli dei colleghi nei prossimi episodi La. Per riuscirci la cameriera organizzerà uno sciopero e chiederà ai lacchè e alle domestiche di sostenere la sua causa e aderire all’iniziativa. Tuttavia la sua proposta non troverà il consenso di tutto il personale, e mentre Catalina si schiererà dalla sua parte, Jana si opporrà alla contestazione.