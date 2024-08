Gita in vela sotto la lente Si muove la Procura blitz all’ospedale Mazzoni della polizia giudiziaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ finita sul tavolo deltoreRepubblica di Ascoli Umberto Monti (foto) la vicendain barca afatta da alcuni dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Ascoli nell’ambito di un aggiornamento professionale pagato con soldi pubblici. Ieri mattina agentisezione disi sono presentati nella palazzina dirigenziale dell’ospedaleper acquisire documenti riguardanti la vicenda, con particolare attenzione ai rimborsi che l’Ast ha erogato per le spese relative al corso di aggiornamento e l’attività effettuata in mare. L’esperienza in questione è unain barca apartita dal porto di Pisa, finalizzata "a migliorare la coesione tra i membri dell’organizzazione" e l’hanno fatta nove dipendenti dell’Ast di Ascoli grazie ad uno stanziamento di 4.413 euro.