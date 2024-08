Connubio plastico tra arte e medicina Il caso delle sculture di Ossuccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il difetto fisico, nella storiaarti plastiche e figurative è spesso associato a temi negativi: morte, dolore, follia, ambiti infernali, allegorie, come le rappresentazioni dei vizi (celeberrimi sono quelli giotteschi, ma anche a Ferrara ne abbiamo un esempio, nella Sala dei Vizi eVirtù di Casa Minerbi Dal Sale). Di interpretare questi segni, se ne occupano iconografi e iconologi. Tuttavia, in alcuni casi, può risultare una materia di studio anche per i medici. Diverse, infatti, sono le patologie collegate a difetti della pelle o deformazioni. Si può supporre che, in passato, questi difetti portassero pittori e scultori a dare a certi personaggi malati ruoli che trascendessero il vero significato (e le cause)malattie stesse.