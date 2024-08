Bari | morto primario del Policlinico Bari dopo bagno a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) La scorsa notte ha perso la vita nelle acque di Gallipoli il 65enne Vito Procacci, direttore del pronto soccorso deldi. A quanto si apprende, il medico aaver cenato, è sceso sulla spiaggia della Purità per farsi un: appena è entrato in acqua è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul postola chiamata alla centrale operativa del Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di, Vito Leccese. “Con profonda tristezza – dice il primo cittadino – abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci.