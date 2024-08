Picanello scoperto ‘deposito’ dello spaccio | arrestato 46enne – FOTO gallery

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, con l’ausilio del cane antidroga del Centro Cinofili Carabinieri di Nicolosi, hanno inferto un altro duro colpo al fenomenosmercio di stupefacenti, con l’arresto per “detenzione ai finidi droga”, di un pusherdi Catania che, all’interno di un garage, nel quartiere, aveva creato una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana. Dopo complesse indagini, i militari dell’Arma avevano, che il, aveva preso in affitto un garage al pianto interrato della palazzina dove abitava e che, sperando di non essere individuato, lo aveva adibito quale punto di deposito e stoccaggio della droga da spacciare, infatti, all’interno del locale lo spacciatore procedeva a suddividere, in dosi, la droga da vendere al dettaglio.