Nations League | da domani in vendita i biglietti per Francia-Italia

(Di mercoledì 21 agosto 2024), giovedì 22 agosto, avrà inizio laper idel settore ospiti per la sfida tra, valido per la2024-25. I tagliandi verranno messi a disposizione sul sito della federazione francese e permetteranno l’accesso alla partita in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi. Il prezzo sarà di venti euro. “Al momento dell’acquisto – si legge in una nota della Figc – sarà obbligatorio inserire il seguente codice: FraIta060924!“. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati inseriti nella Pool B della Lega A, insieme a Belgio,e Israele. Dopo la sfida contro i transalpini, la Nazionale scenderà in campo contro Israele lunedì 9 settembre, in Ungheria. I successivi due match si svolgeranno a ottobre: il 10 con il Belgio a Roma, il 14 contro gli israeliani a Udine.