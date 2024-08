Modena vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che, dopo le rispettive sconfitte all’esordio, sono in cerca dei primi punti stagionali.vssi giocherà venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini hanno iniziato male il campionato incassando sul campo del Sudtirol la prima sconfitta giunta tra l’altro all’ultimo minuto. Un passo indietro rispetto a quanto di buono si era visto in Coppa Italia con il Napoli,l’eliminazione è arrivata soltanto ai calci di rigore dopo aver tenuto testa ai partenopei nei tempi regolamentari.