Megalopolis il trailer ufficiale del film di Francis Ford Coppola

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ildeldi, il progetto di passione di, si presenta come un vero e proprio enigma. Il leggendario regista ha sviluppato ilper decenni e l’ha realizzato a costo personale, senza il coinvolgimento di alcuno studio. Guidato da Adam Driver nei panni dell’architetto futuristico Ceaser, ilsi presenta come un fantastico viaggio nella memoria, ambientato in una New York distopica, e ilce lo mostra., ilsegue Ceaser (Adam Driver), un architetto di New York che vuole ricostruire la città come un’utopia dopo un disastro devastante. Tuttavia, per riuscire nell’impresa, deve passare attraverso il sindaco della città Frank Cicero (Giancarlo Esposito), di cui è innamorato della figlia.