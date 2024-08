Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano | depositate le carte in tribunale nel giorno del II anniversario

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)e Benhanno deciso di porre fine al loro matrimonio, non si conosce ancora il motivo della decisione di dirsi addioe ben. prima si rincorrevano le voci, ora invece è ufficiale: leper il divorzio sono statein. L’annuncio della fine del matrimonio è arrivato a due anni esatti dalla loro unione. Un matrimonio da favola che aveva fatto sognare i fan delle due star ma che è svanito dopo soli due anni. Secondo indiscrezioni, tra i due ex coniugi non ci sarebbe un accordo prematrimoniale. Era già dallo scorso marzo che si parlava di una crisi tra i due, adesso quelle voci sono confermate. La pop star, 55 anni, e l’attore Ben, 52 anni, sono stati fotografati insieme l’ultima volta a marzo.