Con Proietti si torna a parlare di diritti sociali

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Si delinea davanti a noi un modello vincente basato sui programmi, sulle idee e, soprattutto, incentrato sul riconoscimento e la tutela deidi tutti gli umbri". A scriverlo il consigliere comunale Fabrizio Ferranti (Perugia per la Sanità Pubblica) in merito alla candidatura di Stefaniaa presidente della Regione. "Sidi persone che declinano (nell’accezione positiva del termine) le tematiche fondamentali di salute, istruzione, ambiente, lavoro, politiche, innovazione e trasporti per il nostro territorio umbro attraverso la partecipazione politica; tale visione – continua – punta ad un confronto aperto, trasparente e volto alla costruzione di progetti duraturi e condivisi. Questo grande proposito si contrappone alla ben nota chiusura riguardo ai progetti o ai problemi dei nostri territori della politica regionale negli ultimi anni.