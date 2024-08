Bayesian recuperati tre corpi fra cui l' imprenditore Mike Lynch e sua figlia Hannah

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato, all'interno del relitto, idel magnate britannicoe di sua18enne, morti nel naufragio della, la nave di 56 metri affondata due giorni fa nel mezzo di un'improvvisa tempesta, mentre era in rada davanti alla costa di Santa Flavia, a Porticello (Palermo). Altri tresono stati individuati all'interno del relitto ma al momento solo uno è stato portato in porto. All'appello mancherebbe dunque un solo disperso. Al momento non si hanno notizie certe di Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International e veterano della finanza internazionale, e di sua moglie Judy, dell'avvocato americano Christopher Morvillo (legale di) e della consorte Neda. Un altro cadavere era stato recuperato lunedì, quello del cuoco dello yacht, Ricardo Tomas.