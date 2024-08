Alain Delon non voleva funerali solenni ma i fan gli rendono omaggio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’attore, morto a 88 anni lo scorso 18 agosto, aveva chiesto di essere sepolto nella sua tenuta immersa nella foresta di Loiret. E soprattutto non. E così sarà, almeno in un primo momento. L’inumazione del divo francese dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma si sta valutando anche l’ipotesi di una cerimonia funebre estesa al pubblico, magari in una fase successiva. Il tutto per consentire agli ammiratori di porgere l’ultimo saluto al titano del cinema. Unche peraltro tutto il mondo gli ha già tributato. Sono rimasti invece in silenzio i suoi familiari, a partire dai tre figli, a cui spetterà la decisione finale sui modi e i tempi delle esequie. Come è noto, tra i figli dell’attore non corrono ottimi rapporti e tantomeno fra essi e l’ultima compagna di: la ‘dama d compagnia’ Hiromi Rollin.