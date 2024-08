Adrano spara colpi di pistola per intimorire un giovane | arrestato 56enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dai Carabinieri che trovano dentro la sua auto una carabina, un coltello e un bastone. I militari della Stazione di, hannounadranita, residente in Germania, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, per il reato di “minacce e porto e porto abusivo di armi”. La vicenda ha avuto inizio quando, la pattuglia della Stazione impegnata in un servizio serale di perlustrazione in quel comune, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, veniva avvisata dalla Centrale Operativa della Compagni di Paternò che in una traversa adiacente la via dei Cappuccini di, c’era un uomo che stavando deidi arma da fuoco.